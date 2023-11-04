Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела. Важливо, що 4 листопада була інформація про прильот в районі суднобудівельного заводу в Керчі.

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Атака на ракетоносій окупантів в Криму

На момент ураження малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" був абсолютно новим та перебував на етапі дооснащення. Мали його невдовзі передати до складу Чорноморського флоту Росії.

Приліт в Криму та можливе ураження корабля-ракетоносія: відео 24 Каналу

Наголосимо, що до цього були повідомлення вибухи та удар по суднобудівельному заводу "Залів" імені Бутоми в тимчасово окупованому місті Керчі. На кадрах, що зняли люди, було справді видно стовп диму та жовтогарячий вогонь в районі цього підприємства.

В окупантів знову проблеми в Криму: дивіться відео 24 Каналу