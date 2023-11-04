Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники. Важно, что 4 ноября была информация о прилете в районе судостроительного завода в Керчи.
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Атака на ракетоноситель оккупантов в Крыму
На момент возможного поражения малый ракетный корабль проекта "Каракурт" был совершенно новым и находился на этапе дооснащения. Должны были его передать в состав Черноморского флота России.
Прилет в Крыму и возможное поражение корабля-ракетоносителя: видео 24 Канала
Отметим, что до этого были сообщения о взрывах и ударе по судостроительному заводу "Залив" имени Бутомы во временно оккупированном городе Керчи. На кадрах, снятых людьми, был действительно виден столб дыма и оранжевый огонь в районе этого предприятия.
У оккупантов снова проблемы в Крыму: смотрите видео 24 Канала
Расположено соответствующее предприятие на улице Танкистов, 4 – это на юге города Керчь во временно оккупированном Крыму. А именно – в районе Камыш-Бурунской косы.
Где находится завод "Залив", на территории которого было громко: смотрите на карте от Google maps
Враг врал о "работе ПВО"
- После появления в сети фото и видео с места атаки на судостроительный завод в Керчи гауляйтер полуострова Сергей Аксенов поспешил заверить, что якобы в районе предприятия работала противовоздушная оборона.
- По словам так называемого "председателя" Крыма, обломки сбитой ракеты якобы упали на территории одного из сухих доков и никто из людей не пострадал.
- Известно, что "Залив" является одним из крупнейших судостроительных предприятий в восточной части Европы и известен как раз созданием военных фрегатов. С 2020 года завод начал строительство кораблей-авианосцев для военно-морского флота вражеского государства.