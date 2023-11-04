Оккупационный "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе судостроительного завода в Керчи работала ПВО. Он заявил, что все цели якобы были сбиты, однако есть повреждения в результате падения обломков.

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Что известно о повреждениях на заводе Бутомы

Вероятно, поврежден судоремонтный завод им. Бутомы. Украинские мониторинговые каналы намекают, что попадание есть, однако оккупанты это отрицают. Между тем, сообщается, что в сторону судостроительного завода в Керчь поехали пожарные машины, а за ними – фуры с российскими военными.

В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет,

– заявил гауляйтер Аксенов.

Издание "Крымский ветер" заявило, что по данным их источников есть попадание в малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". Однако следует отметить, что сейчас это непроверенная информация.

В то же время журналисты подчеркивают, что как для "падения обломков" на заводе слишком много дыма. Впоследствии Стратком ВСУ назвал успешной атаку на вражеский завод.

"Вечером 4 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", – говорится в сообщении.

Где расположен завод имени Бутомы: карта

Главное о заводе им. Бутомы

Это одно из самых крупных судостроительных предприятий в Восточной Европе. После оккупации Крыма в 2014 году Россия присвоила завод себе. Предприятие находится под управлением АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", которое является главным строителем заказов для ВМФ России.

На завод наложены международные санкции стран Евросоюза, США, Великобритании и еще ряда государств.

Что предшествовало