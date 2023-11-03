Ракеты ATACMS могут уничтожать вражеские резервы на полуострове. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, как это пытаются предотвратить оккупанты.
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ВСУ имеют важную цель
Известие об использовании в Крыму американских ракет ATACMS заставляет россиян изрядно понервничать. Они пытаются передислоцировать технику и прибегать к хитрым ходам.
Что касается объектов систем противовоздушной обороны – на сегодня именно они являются мишенью "№1" для наших подразделений. Видим, что именно за ними в последнее время и прилетает,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Стоит отметить, что система ПВО в Крыму по насыщенности не хуже Московского округа ПВО. Тем более она эшелонирована – близкого, среднего и дальнего действия.
"Вооруженные Силы Украины, использовав новое оружие, метко и эффективно уничтожают вражескую систему ПВО. Это делается для того, чтобы потом избивать по другим объектам, ведь они будут менее защищенными", – пояснил Братчук.
Враг пытается прятаться, имитировать позиции для спутниковых снимков. Однако обо всем этом знает украинская разведка и партизанское движение.
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Россияне боятся и свирепствуют
Поскольку Крым теперь в свободной доступности для ракет, которые есть на вооружении ВСУ, для россиян, очевидно, стало не очень приятной новостью.
Без преувеличения есть панические настроения, но они перерастают в повышенную злость. Поэтому сейчас пытаются интенсивнее обстреливать Одесщину, чтобы угрожать нашему экспортному коридору.
– заметил Сергей Братчук.
Как правило, враг атакует с северной части полуострова. Речь идет о Джанкойском, Красноперекопском и Красногвардейском районах.
Кстати, сейчас работает не просто зерновой коридор, Украине удалось расширить его деятельность. Что важно, работает он без России и тех международных структур, которые действительно не очень и помогали его работе.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В четверг, 2 октября, взрывы прогремели в Джанкое. Местный житель опубликовал фотографию, на которой видно, как пролетала ракета. Пока неизвестно, было ли попадание во время этой атаки.
- Ночь на 2 ноября тоже не была спокойной для Крыма. Во враждебном минобороны сообщили о якобы сбитии дронов. Ведомство сообщило, что якобы сбили 1 беспилотник в акватории Черного моря, а еще 5 – над самым полуостровом.
- Еще за день до этого оккупанты сообщили о массированную ракетную атаку в Крым. По сообщениям россиян, на полуостров летело 7 ракет. Судя по всему, хваленая ПВО не помогла, ведь прилететь могло по месту базирования окупантов на Арабатской стрелке, в селе Стрелковое. Есть вероятность, что в Крым посетили Storm Shadow.