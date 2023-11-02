The Economist отмечает, что, по мнению Валерия Залужного, Крым остается самым уязвимым местом Путина. Это ведь стержень его "проекта восстановления империи".

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Украина атаковала Крым ATACMS

За последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин оккупировал в 2014 году. Важно понимать, что Крым имеет решающее значение для логистики российских захватчиков.

Главнокомандующий ВСУ отмечает, что россияне должны знать и чувствовать, что Крым является частью Украины, и что там тоже идет война.

Издание The Economist сообщило, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму поставленными США ракетами большой дальности ATACMS. Официальных подтверждений этому пока нет, как и подробностей.

Однако следует напомнить, что 30 октября в разных уголках оккупированного Крыма неоднократно раздавались мощные взрывы. СМИ сообщили о повреждении С-300 россиян под Саками. Кроме этого, есть предположение, что мог произойти прилет по аэродрому в Новофедоровке.

Оккупанты боятся ATACMS после случая в Бердянске