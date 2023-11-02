The Economist отмечает, что, по мнению Валерия Залужного, Крым остается самым уязвимым местом Путина. Это ведь стержень его "проекта восстановления империи".
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Украина атаковала Крым ATACMS
За последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин оккупировал в 2014 году. Важно понимать, что Крым имеет решающее значение для логистики российских захватчиков.
Главнокомандующий ВСУ отмечает, что россияне должны знать и чувствовать, что Крым является частью Украины, и что там тоже идет война.
Издание The Economist сообщило, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму поставленными США ракетами большой дальности ATACMS. Официальных подтверждений этому пока нет, как и подробностей.
Однако следует напомнить, что 30 октября в разных уголках оккупированного Крыма неоднократно раздавались мощные взрывы. СМИ сообщили о повреждении С-300 россиян под Саками. Кроме этого, есть предположение, что мог произойти прилет по аэродрому в Новофедоровке.
Оккупанты боятся ATACMS после случая в Бердянске
- 17 октября Украина впервые применила ракеты ATACMS и поразила ими аэродромы в Бердянске и Луганске. Тогда были уничтожены 9 российских вертолетов, установка ПВО и склад боеприпасов. Кроме этого, погиб российский топ офицер – майор Сергей Короленко.
- Также во время удара повреждения получили еще 15 вертолетов врага – 8 единиц Ка-52 и еще 7 Ми-8.
- Последние спутниковые фото свидетельствуют, что технику, которая базировалась в Бердянске, оккупанты переместили в Таганрог.