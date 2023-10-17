Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечают, что небольшое количество ракет недавно отправили в Украину тайно.

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Украина давно просит ATACMS – ракету класса "земля – земля", которая могла бы нанести удар далеко в тылу россиян и быть запущенной с помощью HIMARS, которые США ранее предоставили стране,

– говорится в статье.

Уточняют, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 километров).

Издание также сообщает, что ATACMS повысят возможности Украины по поражению российских сил на этапе контрнаступления.

Отметим, что 22 сентября в СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, что Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому во время визита в США, что Украина получит ATACMS.

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