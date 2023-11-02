Местные телеграм-каналы сообщили, что в Джанкойском районе видели ракету. После этого раздались мощные взрывы.

Смотрите также В Крыму ночью снова было неспокойно: оккупанты якобы "сбивали дроны"

Что известно о взрывах в Джанкое

Результат взрывов в Крыму пока неизвестен. Однако подписчики "Крымского ветра" показали ракету, которую видели в небе.

Стоит отметить, что ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы – полуостров атаковали дроны. Российские захватчики начали заявлять о якобы успешной работе ПВО. Мол, "противовоздушная оборона" ликвидировала 1 дрон над акваторией Черного моря, а еще 5 – непосредственно над Крымом.

Однако местные сообщают о минимум 2 прилетах в Воинке Красноперекопского района (возле местной нефтебазы), а также в Первомайском. Кроме того, взрывы раздавались в Геническом районе.

Украина атаковала Крым ракетами ATACMS