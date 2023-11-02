Місцеві телеграм-канали повідомили, що у Джанкойському районі бачили ракету. Після цього пролунали потужні вибухи.

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Що відомо про вибухи у Джанкої

Результат вибухів у Криму наразі невідомий. Однак підписники "Кримського вітру" показали ракету, яку бачили в небі.

Варто зазначити, що вночі у тимчасово окупованому Криму теж лунали вибухи – півострів атакували дрони. Російські загарбники почали заявляти про нібито успішну роботу ППО. Мовляв, "протиповітряна оборона" ліквідувала 1 дрон над акваторією Чорного моря, а ще 5 – безпосередньо над Кримом.

Однак місцеві повідомляють про мінімум 2 прильоти у Воїнці Красноперекопського району (біля місцевої нафтобази), а також у Первомайському. Крім цього, вибухи лунали у Генічеському районі.

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