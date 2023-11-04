В субботу вечером, 4 ноября, анонимные телеграм-каналы начали распространять соответствующие сообщение о взрыве в Керчи на востоке полуострова. Об этом сообщает 24 Канал.
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В Керчи прилетело в завод оккупантов
На кадрах видно, что через море в сторону побережья летела воздушная цель. Также был зафиксирован звук полета, очевидно, ракеты, а также момент ее попадания в объект.
Как утверждают телеграм-каналы, речь идет именно о попадании судостроительного завода "Залив" имени Бутомы. На фотографиях и видео действительно видно, что в районе этого объекта – яркое оранжевое пламя и огромный столб дыма.
В Керчи в небе зафиксировали воздушную цель: смотрите видео
Попадание в район судостроительного завода в Керчи: смотрите видео
Отметим, что "Залив" – одно из крупнейших судостроительных предприятий в восточной части Европы. Стало оно известно производством военных фрегатов. Вместе с тем с 2020 года этот завод приступил к строительству кораблей-авианосцев для военно-морского флота России.
Что-то горит в районе завода "Залив": смотрите видео
Очевидно, в Керчи прилет в районе завода: смотрите видео
Отметим, что расположен завод на улице Танкистов, 4 на юге города Керчь во временно оккупированном Крыму.
Расположение завода "Залив": смотрите на карте от Google maps
Взрывы в Крыму: последнее
- Несмотря на приближающуюся зиму, "горячий сезон" в Крыму продолжается. Собственно, 3 ноября прозвучал взрыв в районе Севастопольской ТЭЦ. На кадрах, распространявшихся в сети, был виден густой столб дыма.
- Кроме того, в Джанкое раздался мощный взрыв днем 2 ноября, о чем писали телеграм-каналы и утверждали, что местные жители видели в небе ракету.
- Также в ночь на 2 ноября в Крыму было неспокойно – летали дроны над полуостровом. Утром оккупанты заявили, что якобы сбили все шесть беспилотных летательных аппаратов.