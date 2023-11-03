Телеграм-канал "Крымский ветер" заявил, что утром 3 ноября в оккупированном Севастополе раздался взрыв возле ТЭЦ. Вблизи также расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод.
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Возле Севастопольской ТЭЦ странный дым
Телеграм-канал ссылается на свидетельства местных жителей. По их данным, взрыв прогремел в 9:30. Однако информация еще нуждается в подтверждении.
Также канал опубликовал кадры, где видно, что возле Севастопольской ТЭЦ идет густой серый дым.
Предыдущие взрывы в Крыму
- 2 ноября в Джанкое раздался сильный взрыв. Местные жители заявили, что видели в небе ракету.
- В ночь на 2 ноября полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, есть минимум 2 прилета в Воинке Красноперекопского района (возле местной нефтебазы), а также в Первомайском. Кроме того, взрывы раздавались в Геническом районе.
- Более того, издание The Economist заявило, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму ракетами ATACMS. Официальных подтверждений пока нет, однако в тот день в разных уголках Крыма действительно раздавались взрывы. СМИ писали о повреждение вражеской С-300. Также местные предполагают, что мог произойти прилет по аэродрому в Новофедоровке.