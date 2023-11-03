О повреждении российской техники стало известно после мощных взрывов в Крыму 13 сентября ГУР заявило, что корабль и лодка не подлежат восстановлению.

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Корабли до сих пор на месте

OSINT-исследователь опубликовал снимки сухого дока в порту Севастополя, сделанные 31 октября. Фото позволяют рассмотреть важные детали относительно поврежденных корабля и подводной лодки. В частности, стало известно, что они по-прежнему остаются пришвартованными в доке.

Разобранный "Минск" вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. "Ростов-на-Дону" пока находится в сухом доке,

– пишет аналитик.

Спутниковые фото дока в Севастополе за 31 октября / MT Anderson

Российские суда по-прежнему остаются пришвартованными в Севастополе / MT Anderson

Что известно об атаке на российские суда