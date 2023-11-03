О повреждении российской техники стало известно после мощных взрывов в Крыму 13 сентября ГУР заявило, что корабль и лодка не подлежат восстановлению.
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Корабли до сих пор на месте
OSINT-исследователь опубликовал снимки сухого дока в порту Севастополя, сделанные 31 октября. Фото позволяют рассмотреть важные детали относительно поврежденных корабля и подводной лодки. В частности, стало известно, что они по-прежнему остаются пришвартованными в доке.
Разобранный "Минск" вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. "Ростов-на-Дону" пока находится в сухом доке,
– пишет аналитик.
Спутниковые фото дока в Севастополе за 31 октября / MT Anderson
Российские суда по-прежнему остаются пришвартованными в Севастополе / MT Anderson
Что известно об атаке на российские суда
- В Севастополе 13 сентября примерно в 3 ночи раздалось по меньшей мере 7 взрывов, после чего начали появляться фото дыма в порту. Впоследствии российские минобороны и ставленники Кремля в аннексированном Крыму заявили об ударе дронов и крылатых ракет.
- Через несколько часов в ГУР МО подтвердили ночную атаку по Севастополю, отметив, что там были повреждены два корабля Черноморский флот и судоремонтный завод. Стало известно по повреждению десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".
- Также в сети появились спутниковые снимки, где можно увидеть последствия после взрывов во временно оккупированном Севастополе. Оба судна на момент атаки находились на ремонтном заводе в Севастополе – тогда ремонт достиг уже последнего этапа.