Про пошкодження російської техніки стало відомо після потужних вибухів у Криму 13 вересня. ГУР заявило, що корабель та човен не підлягають відновленню.
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Кораблі досі на місці
OSINT-дослідник опублікував знімки сухого доку в порту Севастополя, які були зроблені 31 жовтня. Фото дозволяють розглянути важливі деталі щодо пошкоджених корабля та підводного човна. Зокрема, стало відомо, що вони досі лишаються пришвартованими у доці.
Розібраний "Мінськ" вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. "Ростов-на-Дону" поки що перебуває в сухому доці,
– пише аналітик.
Супутникові фото доку у Севастополі за 31 жовтня / MT Anderson
Російські судна досі залишаються пришвартованими у Севастополі / MT Anderson
Що відомо про атаку на російські судна
- У Севастополі 13 вересня приблизно о 3 ночі пролунало щонайменше 7 вибухів, після чого почали з'являтися фото диму у порту. Згодом російське міноборони й ставленики Кремля в анексованому Криму заявили про удар дронів і крилатих ракет.
- Через кілька годин в ГУР МО підтвердили нічну атаку по Севастополю, зазначивши, що там були пошкоджені два кораблі Чорноморського флоту і судноремонтний завод. Стало відомо по пошкодження десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону.
- Також у мережі з'явилися супутникові знімки, де можна побачити наслідки після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі. Обидва судна на момент атаки перебували на ремонтному заводі в Севастополі – тоді ремонт досягнув вже останнього етапу.