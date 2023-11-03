Про пошкодження російської техніки стало відомо після потужних вибухів у Криму 13 вересня. ГУР заявило, що корабель та човен не підлягають відновленню.

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Кораблі досі на місці

OSINT-дослідник опублікував знімки сухого доку в порту Севастополя, які були зроблені 31 жовтня. Фото дозволяють розглянути важливі деталі щодо пошкоджених корабля та підводного човна. Зокрема, стало відомо, що вони досі лишаються пришвартованими у доці.

Розібраний "Мінськ" вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. "Ростов-на-Дону" поки що перебуває в сухому доці,

– пише аналітик.

Супутникові фото доку у Севастополі за 31 жовтня / MT Anderson

Російські судна досі залишаються пришвартованими у Севастополі / MT Anderson

Що відомо про атаку на російські судна