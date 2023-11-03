Телеграм-канал "Кримський вітер" заявив, що в зранку 3 листопада в окупованому Севастополі пролунав вибух біля ТЕЦ. Поблизу також розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.

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Біля Севастопольської ТЕЦ дивний дим

Телеграм-канал посилається на свідчення місцевих мешканців. За їхніми даними, вибух пролунав о 9:30. Однак інформація ще потребує підтвердження.

Також канал опублікував кадри, на яких видно, що біля Севастопольської ТЕЦ йде густий сірий дим.

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