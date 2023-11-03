Телеграм-канал "Кримський вітер" заявив, що в зранку 3 листопада в окупованому Севастополі пролунав вибух біля ТЕЦ. Поблизу також розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.
Дивіться також "Мінськ" розібраний, а "Ростов" досі в доці: супутникові знімки пошкоджених російських суден
Біля Севастопольської ТЕЦ дивний дим
Телеграм-канал посилається на свідчення місцевих мешканців. За їхніми даними, вибух пролунав о 9:30. Однак інформація ще потребує підтвердження.
Також канал опублікував кадри, на яких видно, що біля Севастопольської ТЕЦ йде густий сірий дим.
Попередні вибухи у Криму
- 2 листопада в Джанкої пролунав сильний вибух. Місцеві жителі заявили, що бачили в небі ракету.
- У ніч на 2 листопада півострів атакували дрони. За попередніми даними, є мінімум 2 прильоти у Воїнці Красноперекопського району (біля місцевої нафтобази), а також у Первомайському. Крім цього, вибухи лунали у Генічеському районі.
- Ба більше, видання The Economist заявило, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по окупованому Криму ракетами ATACMS. Офіційних підтверджень поки що немає, однак того дня у різних куточках Криму справді лунали вибухи. ЗМІ писали про пошкодження ворожої С-300. Також місцеві припускають, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці.