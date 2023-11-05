Воїни ЗСУ потужно вдарили по окупантах й завдали їм втрат. Цього разу – вочевидь, мінуснувся корабель. Микола Олещук подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари по інфраструктурі "Заливу". Він наголосив, що українські герої "немов SCALPелем пройшлись".

Зверніть увагу Міноборони Росії підтвердило удар крилатими ракетами по кораблю у Керчі

Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зауважив, що командувач послав меседж партнерам, чим саме вдалося уразити ворожий корабель. Речник Повітряних сил додав: наразі мусимо дочекатися результатів, щоб знати, чи корабель пішов вслід за крейсером "Москва". Він також розповів, що корабель ще не брав участі у плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну.

У Криму в Кетчі уразили корабель типу "Каракурт". Він є носієм крилатих ракет "Калібр". Ними російські окупанти часто атакують українські території. У міноборони країни-терористки встигли побідкатися через це. Російські окупанти вже мають збагнути, що для них немає жодного майбутнього на території тимчасово окупованого Криму. Звільнення півострова наближається.