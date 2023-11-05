Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о последствиях попадания в судостроительный завод в Керчи. В то же время она не стала раскрывать слишком много деталей, чтобы враг не смог использовать эту информацию против нас.

Смотрите также Корабль, пораженный в Керчи, еще даже не участвовал в плавании, – Игнат

Признали даже в минобороны агрессора

Гуменюк подчеркнула, что мы очень редко опираемся на сообщения вражеского министерства обороны, однако они уже тоже признали, что корабль поврежден и повреждения достаточно серьезны.

Сам объект – судостроительный завод – это также абсолютно законная военная цель, поскольку тоже обеспечивает мощности врага в этой войне,

– сказала спикер.

Ситуация стабильная

Также ситуацию в Черном море охарактеризовал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас там все стабильно, ведь, по всей вероятности, враг решил взять оперативную паузу, чтобы изменить тактику. Плетенчук отметил, что перемены уже начались: Россия рассредоточила корабельный состав.

Возможно, сейчас будут использовать другие базы, ведь Севастополь уже не является и никогда не будет безопасной военной базой для россиян, поэтому сейчас такое затишье,

– отметили в Военно-морских силах.

Спикер рассказал, что в Черном море сейчас один корабль и еще один в Азовском, а ракетоносителей вообще нет.

Попадание в завод в Керчи: последние новости