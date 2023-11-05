Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о последствиях попадания в судостроительный завод в Керчи. В то же время она не стала раскрывать слишком много деталей, чтобы враг не смог использовать эту информацию против нас.
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Признали даже в минобороны агрессора
Гуменюк подчеркнула, что мы очень редко опираемся на сообщения вражеского министерства обороны, однако они уже тоже признали, что корабль поврежден и повреждения достаточно серьезны.
Сам объект – судостроительный завод – это также абсолютно законная военная цель, поскольку тоже обеспечивает мощности врага в этой войне,
– сказала спикер.
Ситуация стабильная
Также ситуацию в Черном море охарактеризовал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас там все стабильно, ведь, по всей вероятности, враг решил взять оперативную паузу, чтобы изменить тактику. Плетенчук отметил, что перемены уже начались: Россия рассредоточила корабельный состав.
Возможно, сейчас будут использовать другие базы, ведь Севастополь уже не является и никогда не будет безопасной военной базой для россиян, поэтому сейчас такое затишье,
– отметили в Военно-морских силах.
Спикер рассказал, что в Черном море сейчас один корабль и еще один в Азовском, а ракетоносителей вообще нет.
Попадание в завод в Керчи: последние новости
- В субботу, 4 ноября, Украина нанесла удар по предприятию "Залив" в Керчи, производящем судна. Были сообщения и о так называемом "дымовом занавесе" у Крымского моста, соединяющего незаконно оккупированный полуостров с материковой частью России, и заявления от пропагандистов о том, что ВСУ якобы пытаются снова ударить по переправе.
- В командовании Вооруженных сил подтвердили атаку на Крым и констатировали, что удары были успешными.
- Источники 24 Канала сообщали, что, по предварительной информации, было поражено именно корабль проекта "Каракурт", являвшийся носителем крылатых ракет типа "Калибр".