Собственно, в субботу, 4 ноября, Украина нанесла удар по предприятию "Залив" в Керчи, производящем суда. Все что об этом известно, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также оккупанты заявили о падении обломков на судостроительный завод Бутомы: показываем на карте

Первые сообщения о взрывах

Около 16:20 местные телеграм-каналы начали писать об атаке воздушных целей на Крым, результатами которой стали взрывы в районе Керчи на востоке полуострова.

Были сообщения и о так называемом "дымовом занавесе" у Крымского моста, соединяющего незаконно оккупированный полуостров с материковой частью России, и заявления от пропагандистов о том, что ВСУ якобы пытаются снова ударить по переправе.



"Дымовая завеса" в районе Керченского моста / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

Через некоторое время пользователи даже распространили видео, на котором виден густой столб черного дыма у Крымского моста. Его, очевидно, было видно из всех уголков города.

Дым в районе Крымского моста: смотрите видео

Дым в районе завода "Залив"

После дыма в небе над мостом захватчики на длительное время расслабиться не могли. СМИ начали распространять информацию о прилете в районе судостроительного завода "Залив" имени Бутомы на юге Керчи. Это подтвердили видео от местных жителей.

В небе над Крымом зафиксировали ракету: смотрите видео

Прилет в Керчи в районе судостроительного завода: смотрите видео

Смотрите также Прилет по судостроительному заводу в Керчи: зафиксировали кадры прилета и его последствия

С 2014 года этим предприятием незаконно руководит Россия через акционерное общество "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". Важно, что "Залив", в частности, создает судна для военно-морских сил вражеского государства.

Расположение завода "Залив" имени Бутомы: смотрите на карте от Google maps

Вооруженные Силы подтвердили атаку

Около 20:20 в командовании Вооруженных сил подтвердили атаку на Крым и констатировали, что удары были успешными.

ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи,

– написали в командовании украинского войска.

Поражение корабля с "Калибрами"

Источники 24 Канала сообщали, что, по предварительной информации, был поражен именно корабль проекта "Каракурт", являвшийся носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Впоследствии в Воздушных силах это подтвердили, поблагодарив пилотов тактической авиации. Также там намекнули, что удары по оккупированному полуострову были нанесены французскими ракетами SCALP, которые имеют радиус действия в 560 километров.

Благодарность пилотам тактической авиации за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей Черноморского флота – носитель крылатых ракет "Калибр". Молодцы, словно SCALPелем прошлись,

– отметили в Воздушных силах.

Как утверждают источники 24 Канала, на момент поражения малый ракетный корабль проекта "Каракурт" был совершенно новым и находился на этапе дооснащения. Его как раз вскоре должны были передать в состав Черноморского флота России.

В районе судостроительного завода в Крыму было неспокойно: видео 24 Канала

В Керчи зафиксировали прилет в районе предприятия "Залив": видео 24 Канала

Смотрите также "Словно SCALPелем прошлись": в Воздушных силах поблагодарили пилотов за удары по заводу "Залив"

Как оккупанты врали о "ПВО"

Оккупационные власти Крыма отреагировали на атаку сразу. Однако, как всегда, начала придумывать басни о работе так называемой "российской противовоздушной обороны". Собственно, комментарий в 17:05 опубликовал гауляйтер полуострова Сергей Аксенов.

В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет,

– написал так называемый "чиновник".

О Крымском мосте конкретно Аксенов ничего не упоминал, однако российские пропагандисты наперегонки спешили уверять, что с переправой якобы "все хорошо". В то же время они заявили, что были сбиты от 12 до 18 ракет.