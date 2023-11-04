Речь идет о корабле, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Ими Россия атакует территорию Украины.

Обратите внимание ВСУ ударили по судостроительному заводу в Керчи: показываем на карте

Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "москвой"! Молодцы, словно SCALPелем прошлись! Также, спасибо зенитчикам воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ,

– подчеркнул Олещук.

Что известно об ударе по Крыму



Воины ВСУ 4 ноября мощно ударили по инфраструктуре оккупанта – судостроительному заводу "Залив". Стратком ВСУ назвал атаку успешной. 24 Канал со ссылкой на собственные источники сообщил, что герои поразили корабль типа "Каракурт". Сообщается, что он был совершенно новым. Носитель крылатых ракет "Калибр" находился на этапе дооснащения. Следующий этап – его должны были передать в состав Черноморского флота России.

Время российских захватчиков во временно оккупированном Крыму подходит к концу. У врага нет никакого будущего на временно захваченном полуострове. Украинские герои освободят Крым и вместе с украинским флагом туда вернется свобода и безопасность для местных жителей.