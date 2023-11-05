Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що під час атаки на тимчасово окупований Крим українські сили влучили у ворожий корабель "Каракурт". Це один із найсучасніших ракетоносіїв, які є на озброєнні у Росії.

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Офіційне підтвердження

Командувач Повітряних сил підтвердив ураження ракетоносія в Чорному морі.

Підтверджую,

– лаконічно зазначив він.

У попередніх повідомленнях він писав, що удар був точним ніби "SCALPелем пройшлись", натякаючи на ракету, якою атакували ціль.

Крім цього, Олещук також подякував нашим військовим за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.

Атаку підтвердили у ЗСУ та у міноборони ворога