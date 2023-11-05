Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що під час атаки на тимчасово окупований Крим українські сили влучили у ворожий корабель "Каракурт". Це один із найсучасніших ракетоносіїв, які є на озброєнні у Росії.
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Офіційне підтвердження
Командувач Повітряних сил підтвердив ураження ракетоносія в Чорному морі.
Підтверджую,
– лаконічно зазначив він.
У попередніх повідомленнях він писав, що удар був точним ніби "SCALPелем пройшлись", натякаючи на ракету, якою атакували ціль.
Крім цього, Олещук також подякував нашим військовим за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.
Атаку підтвердили у ЗСУ та у міноборони ворога
- Збройні Сили України підтвердили атаку на тимчасово окупований Крим 4 листопада. Навіть у російському міноборони не змогли приховати удару по суднобудівному заводу "Залив". Окупанти визнали, що завод пошкоджено.
- Від 2014 року цим підприємством незаконно керує Росія через акціонерне товариство "Зеленодольский завод імені А. М. Горького". Важливо, що "Залів", зокрема, створює судна військово-морських сил ворожої держави.
- Як стверджують джерела 24 Каналу, на момент ураження малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" був абсолютно новим та перебував на етапі дооснащення. Його якраз-таки невдовзі мали передати до складу Чорноморського флоту Росії.