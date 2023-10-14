В комментарии 24 Каналу спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне получили три повреждения на двух судах в течение двух суток. "Павел Державин", который был поврежден, идет в сторону Новороссийска.
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Подробности от Плетенчука
В течение суток патрульный корабль "Павел Державин" получил два повреждения. После этого он покинул участок моря, где это произошло, на траверсе Севастополя, и двигается в сторону Новороссийской базы Черноморского флота. Что касается второго случая – имело место повреждение в пятницу 13-го буксира "Николай Муру",
– сообщил спикер ВМС.
Поврежденного "Николая Муру" отбуксировали в гавань. Характер повреждений судов уточняют, а вот об обстоятельствах, то есть каким образом повредили корабли, Военно-морские силы не дают информации. Там подчеркивают: только за двое суток произошло три повреждения на двух единицах – на корабле "Павел Державин" и на буксире "Николай Муру".
В эфире телемарафона Плетенчук рассказал, что россияне меняют тактику в Черном море. Они рассредоточивают свои корабли, переводя их в другие порты (кроме Севастополя) – в Новороссийск, Феодосию, Керчь. Но им не хватает причалов, поэтому некоторые суда отправили обратно в Севастополь – десантные катера "Серна" и несколько буксиров. По словам спикера ВМС, оккупантам эти суда "не так жаль".
"Павел Державин" немного загрустил вместе с буксиром "Николай Муру". Только со второго раза "Павел Державин" понял, что пора ушиваться из нашего Севастополя", – пошутил Плетенчук.
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Что известно о корабле "Павел Державин"
- Это большой сторожевой корабль проекта "Василий Быков", вооруженный по модульному принципу. Это означает, что при необходимости россияне могут установить на него новое оружие: в частности, "Павла Державина" в июне 2022 года усилили зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".
- Впрочем, "Павел Державин" не является носителем крылатых ракет "Калибр". На этом Дмитрий Плетенчук акцентировал в комментарии телеканалу "Киев".