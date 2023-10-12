"Павел Державин" – это так называемый большой сторожевой корабль. Он принадлежит к проекту "Василий Быков", некоторые из этих кораблей уже были повреждены. 24 Канал собрал, что нужно знать о патрульном корабле "Павел Державин" проекта 22160 "Василий Быков".

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Детали о судне

Проект 22160 "Василий Быков" появился в 2014 году, он якобы призван патрулировать территориальные воды и экономическую зону, впрочем, такие корабли имеют серьезное вооружение. Всего их в России четыре: собственно "Василий Быков", названный в честь белорусского писателя, "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Строили их в Зеленодольске в Татарстане, а также в оккупированной Керчи. Россияне планировали построить еще два корабля – "Виктор Великий" и "Николай Сипьягин", однако пока строительство буксует. Когда-то говорилось, что их в общей сложности будет 12.

Корвет "Павел Державин" длиной 94 метра с бортовым номером 363 был заложен в 2016 году, а спущен на воду в 2019 году. В Черноморском флоте РФ он с 2020 года и может вместить до 80 человек.

Важно, что эти корветы являются модульными, то есть при необходимости к имеющемуся оружию добавляют новое. Так дешевле и эффективнее, чем строить новый корабль. Часть оружия на корветы установили еще во время строительства, а место под новое "зарезервировано".

Какое оружие имеют корабли проекта "Василий Быков":

универсальная артиллерийская установка АК-176 МА, которая поражает морские, береговые и воздушные цели;

ракетные комплексы "Калибр";

ПЗРК "Игла-С";

средства РЭБ;

ручные и дистанционно управляемые гранатометы;

бронированная десантно-штурмовая лодка;

авиационная группа – вертолет Ка и БпЛА "Орлан".

Все это оружие якобы должно выявлять возможных пиратов и вести экологический мониторинг – в мирное время. Во время войны россияне могут мониторить военно-морские базы и осуществлять операции в дальней морской и океанской зонах. Оккупанты не скрывают, что готовились к войне.

Конкретно "Павел Державин" вооружен так:

8 пусковых установок крылатых ракет "Калибр-НК";

2 пусковые установки зенитных ракет "Редут-М";

2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров;

2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000;

2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра;

зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" (его установили уже в июне-2022).

Впрочем, война России против Украины внесла определенные коррективы. Корабли проекта несколько раз были поражены дронами, поэтому есть вопросы к их противовоздушной обороне. Еще у них малое водоизмещение – 1300 тонн, у патрульных кораблей оно должно быть больше. Вероятно, именно поэтому никак не соорудят два последних корабля проекта: это грозное оружие оказалось не таким и смертоносным. Но не стоит умалять возможности противника, ведь эти корабли до сих пор во флоте государства-агрессора.

Как поразили "Павла Державина"

Считается, что он мог взорваться на мине. Это могло произойти на внешнем рейде Севастополя. В Военно-морских силах Украины говорят, что мина была российской.