"Василий Быков", патрульный российский корабль проекта 22160, все чаще попадает в новости. 13 августа этот корабль остановил огнем судно под флагом Палау, двигавшееся в Измаил. 24 Канал собрал все, что известно о корабле "Василий Быков".

Смотрите также Есть только одна интрига, – военный опроверг фейки россиян по атаке по Крымскому мосту

"Василию Быкову" не раз доставалось

Он принимал участие в атаке на остров Змеиный 24 февраля 2022 года в первый же день вторжения России в Украину – вместе с российским ракетным крейсером "Москва". Впрочем, отправить "Быкова" по курсу "Москвы" оказалось сложнее.

В марте 2022 года корабль якобы атаковали ВСУ из береговой реактивной системы залпового огня у берегов Одессы. Но потом выяснилось, что это был другой корабль.

В марте 2022-го наши разведчики назвали фамилии тех, кто наносил удары по Украине с кораблей. С "Василия Быкова" это был капитан третьего ранга Виталий Козьяков.

В июле 2022-го "Быкова" заметили в Севастопольской бухте с обгоревшим бортом, а в августе 2022 года на корабле было задымление.

В июле 2022-го "Быкова" заметили в Севастопольской бухте с обгоревшим бортом, а в августе 2022 года на корабле было задымление. 1 августа 2023 года "Василия Быкова" и "Сергея Котова" атаковали морскими дронами. Россияне утверждали, что атака отбита, а суда в строю, однако украинские СМИ обнародовали перехват разговора. Из него следовало, что на борту есть раненые, нуждающиеся в эвакуации. ВМС Украины заявили, что не причастны к атаке.

13 августа 2023 года "Василий Быков" остановил двигавшееся в Измаил судно "Сукра Окан" под флагом Палау. Причина – якобы россияне хотели осмотреть судно, не перевозит ли оно запрещенные грузы. Поскольку "Сукра" не остановилась, по ней открыли предупредительный огонь, а для "осмотра груза" подняли вертолет Ка-29. В дальнейшем судно продолжило движение в Измаил.

Особенности российского судна

Корабль заложили в 2014 году в Татарстане, спустили на воду в 2017 году, а в 2018 году ввели в эксплуатацию на Новороссийской военно-морской базе. "Василий Быков", названный в честь белорусского писателя, вошел в состав Черноморского флота.

Это первый корабль проекта 22160. В рамках проекта создавали корветы с ракетным вооружением, которые могли бы патрулировать море. "Василий Быков" – главный патрульный корабль проекта. Кроме него есть еще "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

Здесь впервые применили модульную концепцию вооружения: она позволяет "конструировать" оружие на судне, при необходимости добавляя новое. Модули дают возможность трансформировать корабль, чтобы он лучше отвечал новым целям. А это гораздо дешевле, чем строить новый.

Модульные корветы имеют фиксированную часть оружия, установленную сразу при строительстве, места для дополнительного вооружения и места под съемные модули "любого предназначения".

Корабли проекта 22160 вооружены:

универсальной артиллерийской установкой АК-176 МА с возможностью поражения морских, береговых и воздушных целей;

ракетными комплексами "Калибр";

ПЗРК "Игла-С";

средствами радиоэлектронной борьбы;

ручными и дистанционно управляемыми гранатометами;

бронированной десантно-штурмовой лодкой;

авиационной группой из вертолета Ка и БПЛА "Орлан" (для вертолета и дронов есть ангары, погреб для боеприпасов и запас топлива).

Читайте также: Как Россия уже оправдывается за угрозы атаковать корабли в Черном море

Зачем так много оружия

Согласно официальной версии, "Василий Быков" имеет разные функции. Он несет патрульную службу по охране территориальных вод, патрулирует 200-мильную исключительную экономическую зону в открытых и закрытых морях, пресекает контрабандную и пиратскую деятельность, оказывает помощь пострадавшим при морских катастрофах, проводит экологический мониторинг окружающей среды в мирное время на переходе по морю.

Но это все в мирное время.

Во время войны "Василий Быков" мониторит военно-морские базы и водные районы с целью предупреждения нападения различных сил и средств противника, может осуществлять операции в дальней морской и океанской зонах. То есть, что бы там ни говорили россияне, а корабль создавали сразу в военных целях.

Эксперты отмечали, что корветы этого класса – "плавучая пусковая для "Калибров", но с кучей дополнительных функций". Но серия себя не оправдала: после потери "Москвы" кораблям либо следует держаться подальше от берега, либо просить о сопровождении фрегатами. Если поставить зенитно-ракетный комплекс "ТОР" для защиты, он заберет место для вертолета.