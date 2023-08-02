Следует заметить, что это патрульные корабли Черноморского флота, которые "контролировали судоходство" в юго-западной части Черного моря, в 340 километрах от Севастополя. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире "Радио Свобода. Утро", что Украина не имеет на вооружении такого оружия, пишет 24 Канал.
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Что заявили Военно-морские силы ВСУ об атаке на российские корабли
Капитан 3-го ранга рассказал, что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков". Хотя Россия заявила, что якобы Украина атаковала эти суда беспилотными катерами.
Такие дроны не стоят на вооружении военно-морских сил. Это, во-первых. Во-вторых, в отношении того инцидента, который якобы имел место с их применением… Военно-морские силы не имеют никакого отношения,
– заявил Дмитрий Плетенчук.
Перед этим, 1 августа, издание "Бабель" со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны сообщило, что российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших. В свою очередь это противоречит официальным заявлениям России, что якобы было "успешное отражение" атаки беспилотников.
По данным журналистов, из перехваченных разговоров между экипажем вертолетов Ка-29 (вовлеченных в эвакуацию) и береговыми авиационными службами России, известно:
- текущие координаты кораблей;
- моряки просили о санитарном автомобиле и уточняли количество пострадавших. Речь шла об одном погибшем и 5 раненых.
В разговорах не указывают, какой корабль пострадал. Однако известно, что вертолеты Ка-29 должны были доставить погибших и раненых в Черноморское высшее военно-морское училище Севастополя.
Что заявили россияне
- Утром 1 августа российское минобороны заявило о том, что якобы Украина пыталась атаковать морскими дронами их корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков".
- По данным страны-террориста, говорилось о якобы "бесполезной попытке атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота" в 340 километрах юго-западнее Севастополя.
- Кстати, "Сергей Котов" и "Василий Быков" вооружены ракетными комплексами "Калибр", "Игла-С" и авиационной группой с вертолета Ка и БпЛА "Орлан".