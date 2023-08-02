Следует заметить, что это патрульные корабли Черноморского флота, которые "контролировали судоходство" в юго-западной части Черного моря, в 340 километрах от Севастополя. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире "Радио Свобода. Утро", что Украина не имеет на вооружении такого оружия, пишет 24 Канал.

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Что заявили Военно-морские силы ВСУ об атаке на российские корабли

Капитан 3-го ранга рассказал, что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков". Хотя Россия заявила, что якобы Украина атаковала эти суда беспилотными катерами.

Такие дроны не стоят на вооружении военно-морских сил. Это, во-первых. Во-вторых, в отношении того инцидента, который якобы имел место с их применением… Военно-морские силы не имеют никакого отношения,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Перед этим, 1 августа, издание "Бабель" со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны сообщило, что российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших. В свою очередь это противоречит официальным заявлениям России, что якобы было "успешное отражение" атаки беспилотников.

По данным журналистов, из перехваченных разговоров между экипажем вертолетов Ка-29 (вовлеченных в эвакуацию) и береговыми авиационными службами России, известно:

текущие координаты кораблей;

моряки просили о санитарном автомобиле и уточняли количество пострадавших. Речь шла об одном погибшем и 5 раненых.

В разговорах не указывают, какой корабль пострадал. Однако известно, что вертолеты Ка-29 должны были доставить погибших и раненых в Черноморское высшее военно-морское училище Севастополя.

Обратите внимание! В перехваченных разговорах, оказавшихся в руках журналистов, моряки говорят о том, что во время эвакуации должен быть санитарный автомобиль и пограничник для растаможки, однако не уточняют, чего именно.

Вероятно, говорится о грузе Sparta-IV. Этот контейнеровоз Кремль называет гражданским, и, по данным источников журналистов, на судне установлено крупнокалиберное оружие, на борту – вооруженные команды и кадровые военные. То есть это нарушает международное морское право, и поэтому корабль становится законной военной целью.

Что заявили россияне