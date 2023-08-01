После взрывов в Москве, которые прогремели поздно ночью, россияне заявляют, что это пятая атака на российскую столицу с мая 2023 года. 24 Канал собрал в один материал все, что известно об очередной атаке дронов на российскую столицу.

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В России подтвердили удар дрона по Москве

О первом "хлопке" начали сообщать российские пользователи пабликов в соцсетях около 3 утра. В частности, сообщалось о двух взрывах в Одинцовском районе Московской области.

Многие жители города Одинцово, который расположен в нескольких километрах к западу от Москвы, проснулись от громких ударов за окном. Россияне публиковали видео, как летит беспилотник.

Перед 4 утра в России официально подтвердили, что один беспилотник снова ударил по небоскребу в "Москва-Сити". В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы несколько беспилотников во время попытки пролета в Москву были сбиты средствами ПВО.

"Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа", – заявил Собянин.

Обратите внимание "Хлопок" в башне, где расположены 3 российских министерства: показываем на карте "Москву-Сити"

Из-за новой атаки дронов была приостановлена работа московского аэропорта "Внуково", который расположен к юго-западу от российской столицы.

После "хлопка" в "Москва-Сити" вход в здание IQ-квартал перекрыт, территория оцеплена полицией.

Российские пропагандисты заявляют, что несущие конструкции башни IQ-квартала в "Москве-Сити" якобы не пострадали после попадания беспилотника. Однако сотрудники минэкономразвития почему-то работают удаленно.

Почему Россия виновата в падении дрона

Минобороны России заявило, что ночью якобы "два украинских беспилотника" были сбиты в Подмосковье. еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Именно дрон, который якобы удалось обезвредить благодаря РЭБ, как утверждает российское министерство, ударил по той самой башне IQ-квартала в "Москва-Сити", пострадавшей от удара дрона два дня назад.

Следовательно, именно россияне виноваты в том, что дрон нанес удар по небоскребу, поскольку беспилотник после работы РЭБ был неконтролируемым.

Что об атаке на Москву говорят в Украине

Хотя Кремль обвиняет Украину якобы в атаке "дронов", Киев не взял ответственность за удар по Москве. В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что война скоро окончательно перейдет на территорию ее авторов, то есть России.

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги... Все, что дальше будет происходить в России, – объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны...", – написал Подоляк.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат задал риторический вопрос, где знаменитая российская эшелонированная ПВО.

Игнат отметил, что беспилотник это тяжелая цель и добавил, что теперь россияне, которые атакуют Украину "Шахедами", будут иметь опыт борьбы с беспилотниками.

Как на удар дронов реагируют россияне