Пока власти России фантазируют об "успешной" работе ПВО и "атаки Киева", россияне видят, что на самом деле никакой противовоздушной обороны нет. Но вместо того чтобы после атак на Москву восстать против режима Путина, зомбированные россияне требуют от власти "уничтожения украинцев", пишет 24 Канал.

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Россияне призывают уничтожать украинские города

Очередной приступ агрессии у граждан России произошел после падения дрона среди башен "Москва-Сити" 1 августа.

По данным российских пропагандистов, новая атака дронов на Москву произошла ночью и снова затронула бизнес-центр в Москве. В минобороны России заявили, что дроны якобы были "подавлены средствами РЭБ".

Следовательно, россиянам следует высказывать претензии именно российским военным, поскольку после работы РЭБ беспилотник становится неконтролируемым.

После того, как Россия уничтожила дом в Кривом Роге и унесла жизни шести человек, россияне вдруг заговорили о терроризме "со стороны украинцев". Хотя россиянам следует напомнить, что именно украинцы уже больше года живут под постоянными террористическими атаками оккупантов.

Реакция россиян на атаку дронов в Москве / Скриншоты комментариев

Россияне приплели даже легализацию медицинского каннабиса

В ответ на падение дрона в Москве россияне призывают "бомбить Банковую". Болезненные россияне призывают Путина уничтожать украинские города, что диктатор в конце концов делает с 2014 года.

Россияне призывают "не жалеть" Украину и наносить ракетные удары. Оккупанты требуют ударов по Верховной Раде Украины.

К сожалению, кремлевская пропаганда очень быстро забирается у головы россиян. Так, они уже пишут, мол, Украина "легализацией наркотиков" убивает своих детей.

Речь идет о легализации медицинского каннабиса в Украине, что является обычной практикой в цивилизованном мире. Пропагандисты испугали россиян якобы Украина хочет отвоевать оккупированный Крым для "выращивания там марихуаны".

Что известно об атаке дронов на Москву