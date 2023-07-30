Отмечается, что в башне "Москва-Сити", которую якобы атаковали дроны, размещены сразу три российских министерства. Где расположен этот деловой центр – расскажет и покажет 24 Канал.

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Где расположен центр "Москва-Сити", который атаковали 30 июля

"Москва-Сити" – это деловой район в Москве на Пресненской набережной. "Москва-Сити" включает в себя 6 небоскребов с максимальной высотой 300 метров и больше. Комплекс также имеет в своем составе второе высшее, третье самое высокое, пятое высшее, шестое самое высокое, и седьмое высшее здания в Европе.

Предварительно, в башне, которую якобы атаковал беспилотник в Москве, размещены сразу 3 российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минцифры. Очевидцы показали кадры документации минкомсвязи России, вынесенной из офиса взрывной волной. Министерство находится во второй 42-этажной башне комплекса "IQ-квартал".

Отмечается, что эти три российских министерства разместились весной 2019 года в 42-этажной башне комплекса.

"Москва-Сити" на карте

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