Поки влада Росії фантазує про "успішну" роботу ППО й "атаки Києва", росіяни бачать, що насправді ніякої протиповітряної оборони немає. Замість того, щоб після атак на Москву повстати проти режиму Путіна, зазомбовані росіяни вимагають від влади "знищення українців", пише 24 Канал.

Дивіться також "Бавовна" у вежі, де розташовані 3 російські міністерства: показуємо на карті "Москву-Сіті"

Росіяни закликають знищувати українські міста

Черговий припадок агресії у громадян Росії стався після падіння дрона серед веж "Москва-Сіті" 1 серпня.

За даними російських пропагандистів, нова атака дронів на Москву відбулася вночі й знову зачепила бізнес-центр у Москві. У міноборони Росії заявили, що дрони нібито були "подавлені засобами РЕБ".

Відтак, росіянам слід висловлювати претензії саме російським військовим, оскільки після роботи РЕБ безпілотник стає неконтрольованим.

Після того, як Росія знищила будинок у Кривому Розі та забрала життя шести людей, росіяни раптом заговорили про тероризм "з боку українців". Хоча росіянам слід нагадати, що саме українці вже понад рік живуть під постійними терористичними атаками окупантів.

Реакція росіян на атаку дронів у Москві / Скриншоти коментарів

Росіяни приплели навіть легалізацію медичного канабісу

У відповідь на падіння дрона у Москві росіяни закликають "бомбити Банкову". Хворобливі росіяни закликають Путіна знищувати українські міста, що диктатор зрештою робить з 2014 року.

Росіяни закликають "не жаліти" Україну та завдавати ракетних ударів. Окупанти вимагають ударів по Верховній Раді України.

На жаль, кремлівська пропаганда вкрай швидко забирається у голови росіян. Так, вони вже пишуть, мовляв, Україна "легалізацією наркотиків" вбиває своїх дітей.

Мовиться про легалізацію медичного канабісу в Україні, що є звичайною практикою у цивілізованому світі. Пропагандисти налякали росіян нібито Україна хоче відвоювати окупований Крим для "вирощування там марихуани".

Що відомо про атаку дронів на Москву