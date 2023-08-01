Перші вибухи пролунали близько 3 години ночі. Їх почули мешканці Одинцовського району Московської області. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

До теми "Бавовна" у вежі, де розташовані 3 російські міністерства: показуємо на карті "Москву-Сіті"

Наслідки атаки БПЛА на Москву

Мер Москви вже заявив, що нібито "кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви було збито засобами ППО". Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 17 поверху.

У російському міноборони заявили, що буцімто "українські БПЛА намагалися атакувати об'єкти в Москві, два знищені над Підмосков'ям, ще один придушений, впав на території "Москви-Сіті".

Очевидці повідомляли, що була атакована та сама вежа "Москви-Сіті" в IQ кварталі, що й раніше. Попередньо, був атакований 21 поверх.

За попередніми даними, на 21 поверсі вежі IQ-Кварталу "Москва-Сіті" розташоване міністерство економічного розвитку Росії.

Територію біля атакованої вежі вже оточили, уламки безпілотника, який потрапив у вежу, спрямовані на вибухотехнічну експертизу.

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