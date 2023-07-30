Ранок у москвичів почався не з кави, а з чергової "бавовни". Усе, що відомо про атаку невідомих БпЛА у Москві – передає 24 Канал.

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Вибухи у російській столиці пролунали близько після 03:00. У мережі повідомляли, що під атакою опинився бізнес-центр "Москва-Сіті". Згідно з наявною інформацією, приліт стався в одну з башт.

Російські ЗМІ повідомляли, що після "бавовни" довелося евакуювати всіх людей з башти "Москва-Сіті". Вибух був настільки потужним, що розбудив жителів сусідніх будинків. У них, зокрема, трусилися стіни та спрацювала пожежна сигналізація. Крім того, на вулиці можна побачити вибиті вікна. До слова, один зі свідків зафіксував на відео момент прильоту в бізнес-центр.

Безпілотник влучив у башту: дивіться відео

Вибухи були такої сили, що від "бавовни" прокинулися не лише у центрі Москви, а й на околицях. Зокрема, приліт чули в Одинцово та Красногорську.

Потужні вибухи розбудили москвичів: дивіться відео

Вибухи зафіксували камери спостереження: дивіться відео

Російське міноборони традиційно розповіло байки про "придушення атаки ворожих безпілотників". Проте наслідки руйнування й паніка москвичів говорять про протилежне.

У міноборони ж заявили, що Москву атакували 3 БпЛА – один збили, а інші – заглушили засобами радіоелектронної боротьби. А ось влучили невідомі літальні апарати, за завою російського міноборони, тому, що були "придушені".

Один БпЛА знищено в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області. Ще два придушені засобами РЕБ і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті",
– виправдалися у міноборони.

Атаку на "Москва-Сіті" прокоментував і мер столиці Сєргєй Собянін. Він, традиційно, звинуватив в атаці Україну. Також, за його словами, удар безпілотниками "не завдав значних збитків".

"Сьогодні вночі (30 липня – 24 Канал) українські безпілотники здійснили атаку. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах "Сіті". Жертв та постраждалих немає", – відзвітував кремлівський посіпака.

На опублікованих кадрах у мережі, видно, що на баштах "Москва-Сіті" вилетіли вікна. Ймовірна площа руйнувань – 40 квадратних метрів.

Наслідки руйнувань башти "Москва-Сіті" / Фото з росЗМІ

Більше кадрів наслідків "бавовни": дивіться відео

Прихвосні російського диктатора суперечать власним заявам. Поки російське міноборони та Собянін розповідають байки про "незначні руйнування", окупанти обмежують роботу аеропортів.

Пропагандисти у мережі повідомляли, що у Московській повітряній зоні після вибухів запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден. Зокрема, закрили й московський аеропорт "Внуково" – всі рейси звідти переправляли на інші летовища.

Через "бавовну" почали затримувати частину рейсів. Згодом у "Внуково" взагалі заявили, що рейси приймати не будуть. Щоправда, через деякий час аеропорт буцімто відновив роботу.

У соцмережах повідомляють, що на ранок 30 липня у Москві також перекрили рух Тестовською вулицею, де розташовані башти "Москва-Сіті". Як довго транспорт та людей не пускатимуть до місця атаки – невідомо.

У бізнес-центрі "Москва-Сіті", виявляється, були розташовані офіси трьох російських міністерств:

  • мінекономрозвитку,
  • мінпромторг,
  • мінцифри.

Про розташування офісів міністерств у "Москва-Сіті" свідчать кадри, які очевидці оприлюднили у мережі. На них зафіксовано документацію мінкомзв'язку країни-агресора.

Документи, які знайшли поблизу місця вибуху / Фото із соцмереж

Документацію з "Москва-Сіті" показали у мережі: дивіться відео

Іншим доказом є й відкриті дані у мережі. Згідно з ними, у 2019 році у башті бізнес-центру розмістилися три російські міністерства, які перераховані вище. Крім того, у "Москва-Сіті" були також й підпорядковані їм служби.

Мережею вже ширяться кадри коментарів росіян щодо атаки на бізнес-центр. Так, один із москвичів, який, вочевидь, мешкає поблизу з місцем атаки, розповів, що вибухи були дуже потужні.

Звісно, відразу, як пролунав вибух, ми побігли до вікна. Тут навкруги стільки було диму. Зараз там стоять швидкі, весь район оточили,
– розповів москвич про атаку.

Росіянин ділиться враженнями про атаку: дивіться відео

Інший свідок атаки дещо емоційніше розповів про влучання БпЛА. Можна припустити, що він працював поблизу з місцем атаки, адже він "побачив безпілотник" й момент влучання. За словами чоловіка, він неабияк злякався й відразу впав на землю.

Росіянин розповів про атаку БпЛА: дивіться відео