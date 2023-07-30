Ранок у москвичів почався не з кави, а з чергової "бавовни". Усе, що відомо про атаку невідомих БпЛА у Москві – передає 24 Канал.

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Російську столицю сколихнули потужні вибухи

Вибухи у російській столиці пролунали близько після 03:00. У мережі повідомляли, що під атакою опинився бізнес-центр "Москва-Сіті". Згідно з наявною інформацією, приліт стався в одну з башт.

Російські ЗМІ повідомляли, що після "бавовни" довелося евакуювати всіх людей з башти "Москва-Сіті". Вибух був настільки потужним, що розбудив жителів сусідніх будинків. У них, зокрема, трусилися стіни та спрацювала пожежна сигналізація. Крім того, на вулиці можна побачити вибиті вікна. До слова, один зі свідків зафіксував на відео момент прильоту в бізнес-центр.

Безпілотник влучив у башту: дивіться відео

Вибухи були такої сили, що від "бавовни" прокинулися не лише у центрі Москви, а й на околицях. Зокрема, приліт чули в Одинцово та Красногорську.

Потужні вибухи розбудили москвичів: дивіться відео

Вибухи зафіксували камери спостереження: дивіться відео

Міноборони Росії прокоментувало атаку

Російське міноборони традиційно розповіло байки про "придушення атаки ворожих безпілотників". Проте наслідки руйнування й паніка москвичів говорять про протилежне.

У міноборони ж заявили, що Москву атакували 3 БпЛА – один збили, а інші – заглушили засобами радіоелектронної боротьби. А ось влучили невідомі літальні апарати, за завою російського міноборони, тому, що були "придушені".

Один БпЛА знищено в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області. Ще два придушені засобами РЕБ і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті",

– виправдалися у міноборони.

Атаку на "Москва-Сіті" прокоментував і мер столиці Сєргєй Собянін. Він, традиційно, звинуватив в атаці Україну. Також, за його словами, удар безпілотниками "не завдав значних збитків".

"Сьогодні вночі (30 липня – 24 Канал) українські безпілотники здійснили атаку. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах "Сіті". Жертв та постраждалих немає", – відзвітував кремлівський посіпака.

На опублікованих кадрах у мережі, видно, що на баштах "Москва-Сіті" вилетіли вікна. Ймовірна площа руйнувань – 40 квадратних метрів.

Наслідки руйнувань башти "Москва-Сіті" / Фото з росЗМІ

Більше кадрів наслідків "бавовни": дивіться відео

Через атаку обмежили роботу аеропорту та перекрили рух

Прихвосні російського диктатора суперечать власним заявам. Поки російське міноборони та Собянін розповідають байки про "незначні руйнування", окупанти обмежують роботу аеропортів.

Пропагандисти у мережі повідомляли, що у Московській повітряній зоні після вибухів запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден. Зокрема, закрили й московський аеропорт "Внуково" – всі рейси звідти переправляли на інші летовища.

Через "бавовну" почали затримувати частину рейсів. Згодом у "Внуково" взагалі заявили, що рейси приймати не будуть. Щоправда, через деякий час аеропорт буцімто відновив роботу.

У соцмережах повідомляють, що на ранок 30 липня у Москві також перекрили рух Тестовською вулицею, де розташовані башти "Москва-Сіті". Як довго транспорт та людей не пускатимуть до місця атаки – невідомо.

Під атакою опинилися російські міністерства

У бізнес-центрі "Москва-Сіті", виявляється, були розташовані офіси трьох російських міністерств:

мінекономрозвитку,

мінпромторг,

мінцифри.

Про розташування офісів міністерств у "Москва-Сіті" свідчать кадри, які очевидці оприлюднили у мережі. На них зафіксовано документацію мінкомзв'язку країни-агресора.

Документи, які знайшли поблизу місця вибуху / Фото із соцмереж

Документацію з "Москва-Сіті" показали у мережі: дивіться відео

Іншим доказом є й відкриті дані у мережі. Згідно з ними, у 2019 році у башті бізнес-центру розмістилися три російські міністерства, які перераховані вище. Крім того, у "Москва-Сіті" були також й підпорядковані їм служби.

Як реагують на вибухи росіяни

Мережею вже ширяться кадри коментарів росіян щодо атаки на бізнес-центр. Так, один із москвичів, який, вочевидь, мешкає поблизу з місцем атаки, розповів, що вибухи були дуже потужні.

Звісно, відразу, як пролунав вибух, ми побігли до вікна. Тут навкруги стільки було диму. Зараз там стоять швидкі, весь район оточили,

– розповів москвич про атаку.

Росіянин ділиться враженнями про атаку: дивіться відео

Інший свідок атаки дещо емоційніше розповів про влучання БпЛА. Можна припустити, що він працював поблизу з місцем атаки, адже він "побачив безпілотник" й момент влучання. За словами чоловіка, він неабияк злякався й відразу впав на землю.

Росіянин розповів про атаку БпЛА: дивіться відео