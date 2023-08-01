Пропагандисты в России пишут, что под Москвой ПВО сбило один или два БПЛА, но еще против одного, мол, пришлось применять РЭБ. Только прилет предотвратить не удалось.

Это произошло чуть раньше Под ударом были 3 российских министерства: все, что известно об атаке БПЛА на "Москва-Сити"

Дрон прилетел в тот же небоскреб в Москве, что и двое суток назад

Это произошло примерно в половине четвертого утра – в Москву прилетели несколько беспилотников. При этом жители подмосковных городков радостно публиковали видео, как эти дроны пролетали над ними.

Как убеждают росСМИ и местные власти Москвы, один или два БПЛА сбили, а еще один "подавили". Однако он спокойно прилетел в "Москва-Сити", причем в ту же башню, в которую уже попадал дрон буквально двое суток назад – 30 июля.

Тогда это была четвертая атака дронов на российскую столицу за три месяца. Теперь, очевидно, будем считать пять.

Относительно последствий: поврежден фасад где-то на уровне 17 – 21 этажей. Но лучше обо всем этом расскажет ряд видео.

Тем временем московский аэропорт "Внуково" закрыли, самолеты перенаправляются в другие локации.

Заметим: Россия неизменно обвиняет в атаках Украину, однако украинские военные обычно причастность прямо не признают.

Кратко об атаке БПЛА на "Москва-Сити" 30 июля