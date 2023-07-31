О них 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Россияне должны "поблагодарить" за это непосредственно Владимира Путина.

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Это только начало

Если беспилотники были действительно посажены системами РЭБ, то теперь для жителей столицы и не только начинается игра в "русскую рулетку". Каждый раз при потенциальной угрозе нужно догадаться, куда же упадет тот или иной дрон.

"Панцири", которые ставили, тоже будут сбивать над крышами домов. В общем, почувствуйте то, что украинцы чувствуют уже давно – это первое,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Вторая плохая новость – неэффективность работы ПВО. Данные беспилотники могли таки прилететь туда, куда был проложен их маршрут. А значит, их модификация позволяет проходить системы противодействия и нести в себе мощный заряд.

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И третья, еще худшая новость – могут быть готовы такие модификации беспилотников, которые в большом количестве будут атаковать объекты в центре Москвы.

"Это полное погружение в войну, в которую вас (россиян – 24 Канал) привел лидер, которому вы кланяетесь", – резюмировал Тизенгаузен.

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