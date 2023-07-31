Про них 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Росіяни мають "подякувати" за це безпосередньо Владіміру Путіну.
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Це лише початок
Якщо безпілотники були й справді посаджені системами РЕБ, то тепер для мешканців столиці і не лише розпочинається гра в "російську рулетку". Щораз за потенційної загрози треба здогадатися куди ж впаде той чи інший дрон.
"Панцирі", які ставили, теж збиватимуть над дахами будинків. Загалом, відчуйте те, що українці відчувають уже давно – це перше,
– наголосив Тизенгаузен.
Друга погана новина – неефективність роботи ППО. Дані безпілотники могли таки прилетіти туди, куди був прокладений їхній маршрут. А отже їхня модифікація дозволяє минати системи протидії і нести в собі потужний заряд.
Борис Тизенгаузен про атаку Москви дронами: дивитись відео
І третя, ще гірша новина, – можуть бути готові такі модифікації безпілотників, які у великій кількості атакуватимуть об'єкти в центрі Москви.
"Це повне занурення у війну, в яку вас (росіян – 24 Канал) привів лідер, якому ви вклоняєтеся", – резюмував Тизенгаузен.
Атака "Москви-Сіті" 30 липня: що відомо
- Перші вибухи пролунали біля третьої ранку. За повідомленнями, під атакою опинилася одна з башт бізнес-центру "Москва-Сіті". Так зване мінооборони заявило, що були 3 безпілотники: один збили, інші – заглушили системами РЕБ. Власне, вони й влучили у будівлю.
- За повідомленнями місцевого так званого мера, жертв чи постраждалих немає. Чого не можна сказати про паніку серед росіян. Була призупинена робота аеропорту.
- Виявилося, у бізнес-центрі "Москва-Сіті" були розташовані офіси трьох російських міністерств: мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри.