Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, атака дронів по Москві в черговий раз демонструє, що окупанти мають прогалини у власній протиповітряній обороні.
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Чому не спрацювало ППО
Як наголосив Гетьман, найімовірніше, тамтешнє ППО не пристосоване до знищення таких видів БпЛА. Але не варто й відкидати варіант, що тамтешні бойові розрахунки не мають достатнього досвіду боротьби з невеликими безпілотниками.
Очевидно, що окупанти з часом зможуть більш-менш адаптуватися до таких атак. Однак і безпілотники так само будуть вдосконалюватися.
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Зараз, найімовірніше, була всього лиш розвідка боєм. Адже, за попередніми даними, в Москві виявили лише два безпілотники. З часом такі атаки будуть потужнішими.
Можна вважати, що це була розвідка. Навряд чи два безпілотники можуть завдати суттєвої шкоди. Сподіваюся, що наступні атаки будуть потужнішими. І не обов'язково, щоб це була Москва. Якщо Москва не може впоратися з безпілотниками, то інші об'єкти навряд чи краще захищені. Тому їх теж будемо діставати,
– зазначив Гетьман.
Атака дронів по Москві: коротко
- Вночі 24 липня в Москві виявили, як розповідали пропагандисти, два невідомих безпілотники. Один з них вибухнув поблизу міністерства оборони Росії.
- Цікаво, що кілька місяців тому окупанти спеціально розмістили ЗРГК "Панцир" на даху будівлі міністерства оборони. Однак цей комплекс так і не зміг збити безпілотник, який вибухнув за 300 метрів від будівлі.
- Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили деталі операції. Там зазначили, що за нічною атакую по окупантах в Москві стоять представники Головного управління розвідки Міноборони України. Крім того, джерела уточнили, що всі "пташки" долетіли до Москви. Але там не назвали кількість безпілотників.