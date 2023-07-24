Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, атака дронів по Москві в черговий раз демонструє, що окупанти мають прогалини у власній протиповітряній обороні.

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Чому не спрацювало ППО

Як наголосив Гетьман, найімовірніше, тамтешнє ППО не пристосоване до знищення таких видів БпЛА. Але не варто й відкидати варіант, що тамтешні бойові розрахунки не мають достатнього досвіду боротьби з невеликими безпілотниками.

Очевидно, що окупанти з часом зможуть більш-менш адаптуватися до таких атак. Однак і безпілотники так само будуть вдосконалюватися.

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Зараз, найімовірніше, була всього лиш розвідка боєм. Адже, за попередніми даними, в Москві виявили лише два безпілотники. З часом такі атаки будуть потужнішими.

Можна вважати, що це була розвідка. Навряд чи два безпілотники можуть завдати суттєвої шкоди. Сподіваюся, що наступні атаки будуть потужнішими. І не обов'язково, щоб це була Москва. Якщо Москва не може впоратися з безпілотниками, то інші об'єкти навряд чи краще захищені. Тому їх теж будемо діставати,

– зазначив Гетьман.

Атака дронів по Москві: коротко