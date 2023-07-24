Зокрема, цей комплекс росіяни ставили на дах будівлі міністерства оборони країни-агресорки. Цей зенітно-ракетний комплекс перебував за 300 метрів від місця удару.
До теми Росіяни задіяли проти них свою "чорну магію", – Ступак про падіння дронів у Москві
ЗРГК "Панцир-С1" не збив БпЛА біля будівлі міноборони Росії
Журналісти, проаналізувавши публікації у соцмережах і супутникові знімки даху будівлі міноборони Росії, де з кінця 2022 року перебуває зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1". Вони наголосили, що цей ЗРГК і досі перебуває там, однак про його роботу під час "знешкодження" невідомих безпілотників росіяни чомусь не повідомляли.
Жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок (24 липня – 24 Канал) очевидці не помітили,
– мовиться у дописі.
Росіяни не використовували ЗРГК "Панцир-С1" під час відбиття "атаки дронів" на Москву / Фото "Радіо Свободи"
Автори матеріалу наголосили, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті Москви від цієї точки – менше ніж 300 метрів. Ця відстань входить у зону дії цього комплексу окупантів.
Що відомо про "атаку безпілотників" на Москву
- Жителі Москви близько 4 години ранку 24 липня почали повідомляти про звуки вибухів. Так, вони бідкалися, що "невідомі дрони" атакували військову частину, розташовану у російській столиці, а також один з безпілотників нібито прилетів поблизу будівлі міноборони Росії.
- Згодом джерела в ГУР МО розповіли, що ця атака була спецоперацією української розвідки. Там зазначили, що результат атаки дронів на Москву – це кооперація волонтерів та структури.
- Досить гарно "підгоріло" у росіян після "атаки" на їхню столицю. Вони почали питати, де ж перебуває їхнє ППО, а також закликали "нищити українські міста".