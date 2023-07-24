Зокрема, цей комплекс росіяни ставили на дах будівлі міністерства оборони країни-агресорки. Цей зенітно-ракетний комплекс перебував за 300 метрів від місця удару.

До теми Росіяни задіяли проти них свою "чорну магію", – Ступак про падіння дронів у Москві

ЗРГК "Панцир-С1" не збив БпЛА біля будівлі міноборони Росії

Журналісти, проаналізувавши публікації у соцмережах і супутникові знімки даху будівлі міноборони Росії, де з кінця 2022 року перебуває зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1". Вони наголосили, що цей ЗРГК і досі перебуває там, однак про його роботу під час "знешкодження" невідомих безпілотників росіяни чомусь не повідомляли.

Жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок (24 липня – 24 Канал) очевидці не помітили,

– мовиться у дописі.



Росіяни не використовували ЗРГК "Панцир-С1" під час відбиття "атаки дронів" на Москву / Фото "Радіо Свободи"

Автори матеріалу наголосили, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті Москви від цієї точки – менше ніж 300 метрів. Ця відстань входить у зону дії цього комплексу окупантів.

Що відомо про "атаку безпілотників" на Москву