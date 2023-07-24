Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що Україна не підтвердила свою причетність до атаки дронів на Москву.

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Дрони не долетіли до своєї цілі

Ступак зазначив, що дрони не долетіли до своєї мети. Хто б не випустив їх, але не міг цілитись у цивільні об'єкти. Ціллю атаки однозначно були військові об’єкти країни-агресорки. Через силу дії РЕБ безпілотники не долетіли до них.

Звісно, росіяни задіяли проти них свою "чорну магію". Це системи РЕБ. Коли безпілотник потрапляє у зону дії РЕБ, він під силою тяжінням, за законами фізики, падає на землю та влучає у перший же об'єкт, який зустрічає на своєму шляху,

– пояснив він.

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