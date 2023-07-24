Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що атака безпілотниками 24 липня продемонструвала беззахисність путінського режиму, повідомляє 24 Канал.
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"Цей процес набиратиме обертів"
Юсов наголосив, що гарні новини всіх тішать. Свідчення того, що "бавовна", відбувається у Москві в тому квадраті, де розташовані ключові установи сектора безпеки й оборони держави-агресора, означає лише одне – об'єкти й небо над ними вже не контролюється.
Крім того, у розвідці наголосили, що зараз українці спостерігають багато "бавовни" у різних куточках – як на окупованих територіях України, так і в Москві. Це є свідченням того, що процес триватиме, поки росіяни не заберуться з українських територій.
Це процес, який буде тривати й буде набирати обертів, поки росіяни не заберуться геть з українських територій і не відновиться справедливість у рамках міжнародного права,
– заявив Юсов.
Ранок у Криму та Москві почався не з кави
- Близько о 04:00 24 липня у центрі Москви пролунало кілька потужних вибухів. Згодом у мережі повідомили, що столицю Росії атакували безпілотники.
- Вибухи пролунали біля будівлі міноборони Росії, головного розвідувального управління та "секретних об'єктів". Проте мер Москви заявив, що унаслідок атаки постраждалих немає, як і руйнувань. Проте опубліковані у мережі свідчать про зворотне.
- Зранку 24 липня вибухи пролунали й в тимчасово окупованому Криму. Так званий "голова півострова" заявив, що причиною цього стало ураження складу боєприпасів.
- Сергій Братчук, посилаючись на кримських партизанів, повідомив, що в Джанкойському районі уразили склад, на якому зберігали ракети "Онікс". Ними окупанти завдали ударів по території Одеси.
- Прокоментував вибухи в Криму та Москві й Михайло Федоров. Він натякнув, що таких подій буде більше.