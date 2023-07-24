Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что атака беспилотниками 24 июля продемонстрировала беззащитность путинского режима, сообщает 24 Канал.
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"Этот процесс будет набирать обороты"
Юсов подчеркнул, что хорошие новости всех радуют. Свидетельство того, что "хлопок" происходит в Москве в том квадрате, где расположены ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-агрессора, означает лишь одно – объекты и небо над ними уже не контролируется.
Кроме того, в разведке отметили, что сейчас украинцы наблюдают много "хлопка" в разных уголках – как на оккупированных территориях Украины, так и в Москве. Это свидетельство того, что процесс будет продолжаться, пока россияне не заберутся с украинских территорий.
Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока россияне не уйдут из украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права,
– заявил Юсов.
Утро в Крыму и Москве началось не с кофе
- Около 04:00 24 июля в центре Москвы раздалось несколько мощных взрывов. Впоследствии в сети сообщили, что столицу России атаковали беспилотники.
- Взрывы раздались возле здания минобороны России, главного разведывательного управления и "секретных объектов". Однако мэр Москвы заявил, что в результате атаки пострадавших нет, как и разрушений. Однако опубликованные в сети свидетельствуют об обратном.
- Утром 24 июля взрывы прогремели и во временно оккупированном Крыму. Так называемый "голова полуострова" заявил, что причиной этого стало поражение состава боеприпасов.
- Сергей Братчук, ссылаясь на крымских партизан, сообщил, что в Джанкойском районе поразили состав, на котором хранили ракеты "Оникс". Ими оккупанты нанесли удары по территории Одессы.
- Прокомментировал взрывы в Крыму и Москве Михаил Федоров. Он намекнул, что таких событий будет больше.