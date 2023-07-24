Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что атака беспилотниками 24 июля продемонстрировала беззащитность путинского режима, сообщает 24 Канал.

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"Этот процесс будет набирать обороты"

Юсов подчеркнул, что хорошие новости всех радуют. Свидетельство того, что "хлопок" происходит в Москве в том квадрате, где расположены ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-агрессора, означает лишь одно – объекты и небо над ними уже не контролируется.

Кроме того, в разведке отметили, что сейчас украинцы наблюдают много "хлопка" в разных уголках – как на оккупированных территориях Украины, так и в Москве. Это свидетельство того, что процесс будет продолжаться, пока россияне не заберутся с украинских территорий.

Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока россияне не уйдут из украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права,

– заявил Юсов.

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