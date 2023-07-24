Класично Медвєдєв почав погрожувати новими атаками по території України. Зокрема, він написав, що потрібно бити туди, де їх "поки не чекають".

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Істерика Дмітрія Мєдвєдєва в соцмережах

Росіяни неабияк розлючені нічною атакою на Москву. Зокрема, російське міноборони звинуватило Україну в "терористичному акті", а пропагандисти почали погрожувати атаками на урядові квартали Києва.

Свій гнівний пост видав і колишній президент Росії Дмітрій Медведєв. Він звинуватив Україну в атаках на цивільні об’єкти та заявив, що Україна здатна лише на інформаційні перемоги. За його словами, ЗСУ "вибирають мирні цивільні цілі для своїх підлих ударів".

Також Мєдвєдєв назвав українців "нацистами" та згадав про Захід, який, на його думку, підганяє Україну. Після цього він почав погрожувати Україні новими ударами по "нестандартних цілях".

І нам потрібно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де на нас поки що не чекають,

– заявив пропагандист.

На його думку, росіяни повинні завдавати удари туди, де їх ефект буде вагомішим. При цьому він не згадав атаки росіян на цивільні об'єкти, зокрема руйнування Свято-Преображенського собору в Одесі.

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