Класично Медвєдєв почав погрожувати новими атаками по території України. Зокрема, він написав, що потрібно бити туди, де їх "поки не чекають".
Дивіться також Що б там не відбувалося, але цього буде більше, – Федоров про атаки по Криму та Москві
Істерика Дмітрія Мєдвєдєва в соцмережах
Росіяни неабияк розлючені нічною атакою на Москву. Зокрема, російське міноборони звинуватило Україну в "терористичному акті", а пропагандисти почали погрожувати атаками на урядові квартали Києва.
Свій гнівний пост видав і колишній президент Росії Дмітрій Медведєв. Він звинуватив Україну в атаках на цивільні об’єкти та заявив, що Україна здатна лише на інформаційні перемоги. За його словами, ЗСУ "вибирають мирні цивільні цілі для своїх підлих ударів".
Також Мєдвєдєв назвав українців "нацистами" та згадав про Захід, який, на його думку, підганяє Україну. Після цього він почав погрожувати Україні новими ударами по "нестандартних цілях".
І нам потрібно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де на нас поки що не чекають,
– заявив пропагандист.
На його думку, росіяни повинні завдавати удари туди, де їх ефект буде вагомішим. При цьому він не згадав атаки росіян на цивільні об'єкти, зокрема руйнування Свято-Преображенського собору в Одесі.
Атака безпілотників на Москву: що відомо
- Вночі 24 липня у кількох районах Москви пролунали вибухи. Зокрема, безпілотники атакували район, де розміщено Військовий університет Міноборони й кілька цілком секретних об'єктів ГРУ. Також відомо про потрапляння в бізнес-центр.
- Напередодні Володимир Зеленський пообіцяв відповідь російським терористам. Відповідна заява була опублікована після атаки росіян на культурний центр Одеси та руйнування Свято-Преображенського собору.
- Джерела 24 Каналу повідомляють, що за атакою безпілотниками стоїть ГУР України. Зокрема, натякнули, що "всі пташки долетіли до Москви".
- На фоні атаки росіяни продовжують писати гнівні коментарі у соцмережах. Деякі сміливці навіть звинувачують російське керівництво у недбалості.