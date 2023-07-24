Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что Украина не подтвердила свою причастность к атаке дронов на Москву.

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Дроны не долетели до своей цели

Ступак отметил, что дроны не долетели до своей цели. Кто бы ни выпустил их, но не мог целиться в гражданские объекты. Целью атаки были однозначно военные объекты страны-агрессорки. Из-за силы действия РЭБ беспилотники не долетели до них.

Конечно, россияне задействовали против них свою "черную магию". Это системы РЭБ. Когда беспилотник попадает в зону действия РЭБ, он под силой притяжения, по законам физики, падает на землю и попадает в первый же объект, который встречает на своем пути,

– объяснил он.

Ступак об атаке дронов на Москву: смотрите видео

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