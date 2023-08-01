Після вибухів у Москві, які прогриміли пізно вночі, росіяни заявляють, що це п'ята атака на російську столицю з травня 2023 року. 24 Канал зібрав в один матеріал усе, що відомо про чергову атаку дронів на російську столицю.

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У Росії підтвердили удар дрона по Москві

Про першу "бавовну" почали повідомляти російські користувачі пабліків у соцмережах близько 3 ранку. Зокрема, повідомлялося про два вибухи в Одинцовському районі Московської області.

Багато жителів міста Одинцово, яке розташоване в кількох кілометрах на захід від Москви, прокинулися від гучних ударів за вікном. Росіяни публікували відео, як летить безпілотник.

Перед 4 ранку у Росії офіційно підтвердили, що один безпілотник знову вдарив по хмарочосу в "Москва-Сіті". Зокрема, мер Москви Сергєй Собянін заявив, що нібито кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО.

"Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху", – заявив Собянін.

Зверніть увагу "Бавовна" у вежі, де розташовані 3 російські міністерства: показуємо на карті "Москву-Сіті"

Через нову атаку дронів було призупинено роботу московського аеропорту "Внуково", який розташований на південний захід від російської столиці.

Після "бавовни" у "Москва-Сіті" вхід у будівлю IQ-квартал перекрито, територія оточена поліцією.

Російські пропагандисти заявляють, що несучі конструкції вежі IQ-кварталу в "Москві-Сіті" нібито не постраждали після влучання безпілотника. Однак співробітники мінекономрозвитку чомусь працюють віддалено.

Чому Росія винна у падінні дрона

Міноборони Росії заявило, що вночі нібито "два українські безпілотники" були збиті в Підмосков'ї. Ще один дрон був подавлений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Саме дрон, який нібито вдалося знешкодити завдяки РЕБ, як стверджує російське міністерство, вдарив по тій самій вежі IQ-кварталу в "Москва-Сіті", що постраждала від удару дрона два дні тому.

Відтак, саме росіяни винні в тому, що дрон завдав удару по хмарочосу, оскільки безпілотник після роботи РЕБ був неконтрольованим.

Що про атаку на Москву кажуть в Україні

Хоча Кремль звинувачує Україну нібито в атаці "дронів", Київ не взяв відповідальність за удар по Москві. Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що війна скоро остаточно перейде на територію її авторів, тобто Росії.

"Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги… Все, що далі відбуватиметься в Росії, – об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни…", – написав Подоляк.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поставив риторичне питання, де славнозвісна російська ешелонована ППО.

Ігнат зазначив, що безпілотник це важка ціль і додав, що тепер росіяни, які атакують Україну "Шахедами", будуть мати досвід боротьби з безпілотниками.

Як на удар дронів реагують росіяни