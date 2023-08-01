Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону поцікавився, що там з російською ППО. Варто зауважити, що внаслідок атаки дронів місцями у будівлі "Москви-Сіті" щонайменше пошкоджено фасад, вибиті вікна, пише 24 Канал.

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Повітряні сили ЗСУ прокоментували "бавовну" у Москві

А де ж славнозвісне російське ППО, ешелоноване і так далі. Ну безпілотник – важка ціль. От вам приклад тих самих "Шахедів", які, на жаль, долітають,

– пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, дрони летять повільно, проте вони є доволі складною ціллю для систем протиповітряної оборони. Юрій Ігнат пояснив, що українські військові мають досвід збивання дронів.

"Ну тепер такий досвід, мабуть, буде і в російських військових, які не можуть впоратись із такими безпілотниками, які десь там долітають до них не вперше. Ну і сподіватимемось, що не матимуть досвіду", – пояснив Ігнат.

"Бавовна" вночі у Москві: коротко