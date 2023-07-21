Хотя еще 19 июля Кремль заявил о якобы отзыве гарантий безопасности судоходства, и уже 21 июля Россия начала в рассказах росСМИ оправдываться и объяснять свою позицию, пишет 24 Канал.
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Что на этот раз заявила Россия
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин поспешил объяснить, что якобы Кремль будет рассматривать все корабли, идущие по акватории Черного моря, как такие, что несут военные грузы, но перед тем как принимать меры, будет осматривать суда.
Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так ли это или не так,
– заявил Вершинин.
Он добавил, что, мол, вопросы транзита кораблей в Черном море будут еще обсуждаться во время возможных новых контактов Путина и Эрдогана.
Кстати, к такому заявлению он прибег после того, как Украина ответила Кремлю аналогичными словами о российских кораблях как "законных целях" в море.
Что этому предшествовало
- 19 июля Россия заявила об отзыве гарантий безопасности мореплавателям всех судов, которые после 20 июля будут направляться в акватории Черного моря в украинские порты. Тогда Кремль сказал, что все эти корабли будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- В частности, страна-террорист заявила, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлен временно опасными для судоходства. Проще говоря, враги сказали, что будут атаковать все суда, которые будут двигаться в украинские порты.
- В ответ Украина заявила, что российские корабли в Черном море – тоже "законная цель". В нашем МИД пояснили, что Россия сама превратила Черное море в зону опасности в первую очередь для российских судов и кораблей, следующих в Черное море в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях Украины.
- Украинская сторона сказала, что с севера 21 июля все российские корабли также будут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.
- В ответ на заявление Украины в Кремле возникла истерика и там заявили о якобы "непредвиденных действиях" Киева.