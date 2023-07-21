Хотя еще 19 июля Кремль заявил о якобы отзыве гарантий безопасности судоходства, и уже 21 июля Россия начала в рассказах росСМИ оправдываться и объяснять свою позицию, пишет 24 Канал.

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Что на этот раз заявила Россия

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин поспешил объяснить, что якобы Кремль будет рассматривать все корабли, идущие по акватории Черного моря, как такие, что несут военные грузы, но перед тем как принимать меры, будет осматривать суда.

Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так ли это или не так,

– заявил Вершинин.

Он добавил, что, мол, вопросы транзита кораблей в Черном море будут еще обсуждаться во время возможных новых контактов Путина и Эрдогана.

Кстати, к такому заявлению он прибег после того, как Украина ответила Кремлю аналогичными словами о российских кораблях как "законных целях" в море.

Что этому предшествовало