Хоча ще 19 липня Кремль заявив про нібито відкликання гарантій безпеки судноплавства, та вже 21 липня Росія почала у розповідях росЗМІ виправдовуватись та пояснювати свою позицію, пише 24 Канал.

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Що цього разу заявила Росія

Заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін поспішив пояснити, що нібито Кремль розглядатиме всі кораблі, що йдуть по акваторії Чорного моря, як такі, що несуть військові вантажі, та перед тим, як вживати заходів, оглядатиме судна.

Мається на увазі, ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так,

– заявив Вершинін.

Він додав, що, мовляв, питання транзиту кораблів у Чорному морі ще обговорюватимуть під час можливих нових контактів Путіна та Ердогана.

До речі, до такої заявив він вдався після того, як Україна відповіла Кремлю аналогічними словами про російські кораблі як "законні цілі" у морі.

Що цьому передувало