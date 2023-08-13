"Василь Биков", патрульний російський корабель проєкту 22160, усе частіше потрапляє в новини. 13 серпня цей корабель зупинив вогнем судно під прапором Палау, яке рухалось в Ізмаїл. 24 Канал зібрав усе, що відомо про корабель "Василь Биков".

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"Василю Бикову" не раз діставалося

Він брав участь в атаці на острів Зміїний 24 лютого 2022 року в перший же день вторгнення Росії в Україну – разом з російським ракетним крейсером "Москва". Утім, відправити "Бикова" за курсом "Москви" виявилося складніше.

У березні 2022 корабель нібито атакували ЗСУ з берегової реактивної системи залпового вогню біля берегів Одеси. Але згодом з'ясувалося, що це був інший корабель.

У березні 2022-го наші розвідники назвали прізвища тих, хто завдавав ударів по Україні з кораблів. Із "Василя Бикова" це був капітан третього рангу Віталій Коз'яков.

У липні 2022-го "Бикова" помітили у Севастопольській бухті з обгорілим бортом, а у серпні 2022 року на кораблі було задимлення.

1 серпня 2023 року "Василя Бикова" та "Сергія Котова" атакували морськими дронами. Росіяни стверджували, що атаку відбито, а судна в строю, проте українські ЗМІ оприлюднили перехоплення розмови. З неї випливало, що на борту є поранені, які потребують евакуації. ВМС України заявили, що не причетні до атаки.

13 серпня 2023 року "Василь Биков" зупинив судно "Сукра Окан" під прапором Палау, яке рухалося в Ізмаїл. Причина – нібито росіяни хотіли оглянути судно, чи не перевозить воно заборонені вантажі. Оскільки "Сукра" не зупинилася, по ній відкрили попереджувальний вогонь, а для "огляду вантажу" підняли гелікоптер Ка-29. Надалі судно продовжило рух до Ізмаїлу.

Особливості російського судна

Корабель заклали 2014 року у Татарстані, спустили на воду 2017-го, а 2018 року ввели в експлуатацію на Новоросійській військово-морській базі. "Василь Биков", названий на честь білоруського письменника, ввійшов до складу Чорноморського флоту.

Це перший корабель проєкту 22160. У рамках проєкту створювали корвети з ракетним озброєнням, які могли би патрулювати море. "Василь Биков" – головний патрульний корабель проєкту. Окрім нього є ще "Дмитро Рогачов", "Павло Державін" і "Сергій Котов".

Тут уперше застосували модульну концепцію озброєння: вона дозволяє "конструювати" зброю на судні, за потреби додаючи нову. Модулі дозволяють трансформувати корабель, щоб він краще відповідав новим цілям. А це значно дешевше, аніж будувати новий.

Модульні корвети мають фіксовану частину зброї, встановлену одразу під час будівництва, місця для додаткового озброєння та місця під знімні модулі "будь-якого призначення".

Кораблі проєкту 22160 озброєні:

універсальною артилерійською установкою АК-176 МА з можливістю ураження морських, берегових та повітряних цілей;

ракетними комплексами "Калібр";

ПЗРК "Ігла-С";

засобами радіоелектронної боротьби;

ручними та дистанційно керованими гранатометами;

броньованим десантно-штурмовим човном;

авіаційною групою з гелікоптера Ка та БпЛА "Орлан" (для гелікоптера та дронів є ангари, льох для боєприпасів і запас палива).

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Для чого так багато зброї

Згідно з офіційною версією, "Василь Биков" має різні функції, зокрема несе патрульну службу з охорони територіальних вод, патрулює 200-мильну виключну економічну зони у відкритих і закритих морях, припиняє контрабандну та піратську діяльність, надає допомогу постраждалим при морських катастрофах, проводить екологічний моніторинг довкілля у мирний час на переході морем.

Та це все у мирний час.

Під час війни "Василь Биков" моніторить військово-морські бази та водні райони з метою попередження про напад різних сил і засобів противника, може здійснювати операції у дальній морській та океанській зонах. Тобто, що б там не казали росіяни, а корабель створювали одразу з військовою метою.

Експерти зауважували, що корвети цього класу – "плавуча пускова для "Калібрів", але з купою додаткових функцій". Але серія себе не виправдала: після втрати "Москви" кораблям або слід триматися подалі від берега, або просити про супровід фрегатами. Якщо поставити зенітно-ракетний комплекс "ТОР" для захисту, він забере місце для гелікоптера.