За даними розвідки, до нанесення ракетних ударів ракетами "Калібр" морського базування залучалися не тільки громадяни РФ, а й зрадники, які у 2014 році продалися під час окупації Криму.
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Повний список злочинців військово-морського флоту Росії – дивіться за посиланням. "Кожен українець повинен знати їхні імена!", – додає розвідка.
Хто випускав ракети "Калібр" по мирних українцях
- з фрегату "Адмирал Эссен" – капітан 2 рангу Смірнов Олександр;
- з малого ракетного корабля "Грайворон" – капітан 3 рангу Козаков Гліб;
- з підводного човна "Новороссийск" – капітан 3 рангу Шведа Ігор;
- з підводного човна "Великий Новгород" – капітан 2 рангу Михайлов Сергій;
- з підводного човна "Ростов-на-Дону" – капітан 3 рангу Олександр Олександров;
- з фрегату "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – капітан 1 рангу Крохмаль Ігор;
- з фрегату "Адмирал флота Касатонов" – капітан 2 рангу Рябоштан Олексій;
До нанесення ударів по території України залучалися також:
- патрульний корабель "Дмитрий Рогачев" – капітан 3 рангу Тугарін Єгор;
- патрульный корабель "Василий Быков" – капітан 3 ранга Коз’яков Віталій.
Розвідка оприлюдинла імена, фото та контакти всіх причетних до хзлочинів проти України.
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