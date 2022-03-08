За даними розвідки, до нанесення ракетних ударів ракетами "Калібр" морського базування залучалися не тільки громадяни РФ, а й зрадники, які у 2014 році продалися під час окупації Криму.

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Повний список злочинців військово-морського флоту Росії – дивіться за посиланням. "Кожен українець повинен знати їхні імена!", – додає розвідка.

Хто випускав ракети "Калібр" по мирних українцях

з фрегату "Адмирал Эссен" – капітан 2 рангу Смірнов Олександр;

з малого ракетного корабля "Грайворон" – капітан 3 рангу Козаков Гліб;

з підводного човна "Новороссийск" – капітан 3 рангу Шведа Ігор;

з підводного човна "Великий Новгород" – капітан 2 рангу Михайлов Сергій;

з підводного човна "Ростов-на-Дону" – капітан 3 рангу Олександр Олександров;

з фрегату "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – капітан 1 рангу Крохмаль Ігор;

з фрегату "Адмирал флота Касатонов" – капітан 2 рангу Рябоштан Олексій;

До нанесення ударів по території України залучалися також:

патрульний корабель "Дмитрий Рогачев" – капітан 3 рангу Тугарін Єгор;

патрульный корабель "Василий Быков" – капітан 3 ранга Коз’яков Віталій.

Розвідка оприлюдинла імена, фото та контакти всіх причетних до хзлочинів проти України.

Додамо, що ЗСУ підбили російський військовий корабель у Чорному морі. Підозрюють, що пошкодили саме корабель "Василь Биків", який підняли в окупованій Керчі.