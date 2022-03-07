Раніше про те, що бійці ЗСУ підбили російський корабель, повідомив речник Оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, у Чорному морі військові ЗСУ підбили російський корабель.

Тепер полковник ЗСУ Віктор Шидлюх наголосив, що підбитий корабель – проєкту 22160. З великою ймовірністю йдеться про "Василя Бикова".

Патрульний корабль проєкту 22160 "Василь Биків" (серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони) не виходить на зв'язок. Походу булькнув,

– заявив Шидлюк.

У Військово-Морських Силах ЗСУ показали, як українські військові вразили ворожий корабель на Одещині:





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