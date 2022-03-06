Це сталося ще 3 березня. Відповідну інформацію згодом підтвердив Володимир Новацький, голова міста Южне, що на Одещині.

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Катер затонув, є зниклі безвісти

За словами Новацького, "Слов'янськ" виконував бойове завдання з розвідки та охорони портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Крім цього, посадовець повідомив, що пропали безвісти люди. Серед них – Дмитро Махлін, 1983 року народження з Южного.

"Сподіватися можна було тільки на удачу, але за три дні ніякої іншої інформації не надійшло", – зазначив мер.

Зверніть увагу! Напередодні Україна затопила фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті. Це важке рішення довелося ухвалити, аби він не дістався ворогу.

Коротко про катер "Слов'янськ"

Патрульний катер типу Island, побудований для Берегової охорони США. У вересні 2018 року його передали Україні.

У нас його назвали на честь міста Слов'янськ, що у Донецькій області.

Упродовж 3 років катер взяв участь у низці міжнародних навчань.

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