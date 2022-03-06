Это произошло еще 3 марта. Соответствующую информацию подтвердил Владимир Новацкий, глава города Южное Одесской области.

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Катер затонул, есть пропавшие без вести

По словам Новацкого, "Славянск" выполнял боевое задание по разведке и охране портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Кроме этого, чиновник сообщил, что пропали без вести люди. Среди них – Дмитрий Махлин, 1983 года рождения из Южного. "Надеяться можно было только на удачу, но через три дня никакой другой информации не поступило", – отметил мэр.

Обратите внимание! Накануне Украина затопила находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" . Это тяжелое решение пришлось принять, чтобы он не достался врагу.

Коротко о катере "Славянск"

Патрульный катер типа Island, построенный для береговой охраны США. В сентябре 2018 его передали Украине.

У нас его назвали в честь города Славянск Донецкой области.

За 3 года он принял участие в ряде международных учений.

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