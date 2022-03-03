Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Судно HELT належить прибалтійській компанії та ходить під прапором Панами.

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За словами Марченка, морська пошуково-рятувальна служба 3 березня провела спеціальну операцію з порятунку членів екіпажу суховантажу HELT, який був затоплений внаслідок обстрілу з російського військового корабля.

Після потрапляння снаряда окупантів, екіпаж судна встиг подати сигнал SOS.

Попри погрози з боку російських військових відкрити вогонь, українські рятувальники провели спецоперацію та доставили екіпаж HELT у порт Чорноморська,

– розповів голова Одеської ОВА.



На Одещині врятували екіпаж корабля HELT / Фото з телеграму Максима Марченка



Екіпаж судна встиг подати сигнал SOS / Фото з телеграму Максима Марченка

Варто зауважити, що з початку вторгнення Росії в Україну флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден. Одне з них ворог повністю потопив, а на іншому – кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники.

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