Захисники Одеси радісно відреагували на повідомлення про російські кораблі, які ніби рухають у напрямку міста. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал.
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Наші військові просто нагадають росіянам, куди має йти їхніх військовий корабель.
Арестович про російські кораблі в Чорному морі: відео
Що відомо про судна, які рухаються в Одесу
У Чорному морі помітили рух десантного загону російського чорноморського флоту. За даними Генштабу Збройних сил України, 4 великі кораблі супроводжують 3 ракетні катери.
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