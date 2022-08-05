Патрульний корабель "Васілій Биков" увійшов у бухту Севастополя близько 09:15. Правий борт судна біля корми обгорів.
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Корабель пришвартували з допомогою буксирів
Вже через 15 хвилин корабель вдалось пришвартувати з допомогою буксирів. На кормі "Васілія Бикова" розміщена пускова установка зеленого кольору.
Обгорілий російський корабель у бухті Севастополя / Фото "Крим.Реалії"
Фото пожежі на кораблі з'явилось 4 серпня
Напередодні експерт HI Sutton із проєкту OSINT опублікував у соцмережах фото, на яких один з російських кораблів оповитий чорний димом – неподалік Севастополя.
Експерт припустив, що спочатку судно навмисне випускало димову завісу задля маскування. Проте це начебто не допомогло йому врятуватись від української ракети.
Експерти OSINT опублікував фото пожежі / Фото з твітера HI Sutton
Патрульні кораблі проєкту 22160 у чорноморському флоті росії:
- "Васілій Биков",
- "Дмітрій Рогачов",
- "Павєл Дєржавін",
- "Сергєй Котов".
Зазначимо, що росіяни навмисне під час війни зафарбували бортові номери своїх суден, аби їх важче було ідентифікувати.
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