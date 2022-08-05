Патрульний корабель "Васілій Биков" увійшов у бухту Севастополя близько 09:15. Правий борт судна біля корми обгорів.

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Корабель пришвартували з допомогою буксирів

Вже через 15 хвилин корабель вдалось пришвартувати з допомогою буксирів. На кормі "Васілія Бикова" розміщена пускова установка зеленого кольору.

Пожежа на Васілію БиковуОбгорілий російський корабель у бухті Севастополя / Фото "Крим.Реалії"

Фото пожежі на кораблі з'явилось 4 серпня

Напередодні експерт HI Sutton із проєкту OSINT опублікував у соцмережах фото, на яких один з російських кораблів оповитий чорний димом – неподалік Севастополя.

Експерт припустив, що спочатку судно навмисне випускало димову завісу задля маскування. Проте це начебто не допомогло йому врятуватись від української ракети.

Пожежа у бухті СевастополяЕксперти OSINT опублікував фото пожежі / Фото з твітера HI Sutton

Патрульні кораблі проєкту 22160 у чорноморському флоті росії:

  • "Васілій Биков",
  • "Дмітрій Рогачов",
  • "Павєл Дєржавін",
  • "Сергєй Котов".

Зазначимо, що росіяни навмисне під час війни зафарбували бортові номери своїх суден, аби їх важче було ідентифікувати.

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